Калужанин специально поджег дом, погиб мужчина
Трагедия произошла в СНТ «Березка» на территории деревни Верховье Жуковского района 11 мая.
По версии следствия, 39-летний мужчина «на почве личных неприязненных отношений» поджег дачу. От отравления угарным газом погиб 63-летний мужчина.
Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили 17 мая в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
