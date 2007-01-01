Калужанин специально поджег дом, погиб мужчина
Криминал

Калужанин специально поджег дом, погиб мужчина

Дмитрий Ивьев
17.05, 16:29
Трагедия произошла в СНТ «Березка» на территории деревни Верховье Жуковского района 11 мая.

По версии следствия, 39-летний мужчина «на почве личных неприязненных отношений» поджег дачу. От отравления угарным газом погиб 63-летний мужчина.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили 17 мая в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

