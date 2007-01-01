Калужанку осудят за ножевое ранение сожителя
Калужанку осудят за ножевое ранение сожителя

Евгения Родионова
15.05, 17:20
В пятницу, 15 мая, прокуратура города Калуги сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— В марте женщина выпивала со своим 33-летним сожителем в квартире жилого дома на улице Поле Свободы. Между ними возник конфликт. Она пырнула его ножом в грудь. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения, - пояснили в ведомстве.

Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

