Калужанку осудят за ножевое ранение сожителя

В пятницу, 15 мая, прокуратура города Калуги сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— В марте женщина выпивала со своим 33-летним сожителем в квартире жилого дома на улице Поле Свободы. Между ними возник конфликт. Она пырнула его ножом в грудь. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения, - пояснили в ведомстве.

Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы.