У калужского вора конфисковали машину, на которой он вывез кабель

Грузовик Foton Ollin забрали в доход государства, сообщили в четверг, 14 мая, в прокуратуре Калужской области.

На этой машине 38-летний мужчина вывез барабан с кабелем длиной 300 метров, принадлежащий энергетической компании. Ущерб оценили в 140 тысяч рублей.

- Наряду с назначением осужденному штрафа в качестве меры наказания, суд признал грузовик средством совершения преступления, что позволило его конфисковать в доход государства, - прокомментировали в прокуратуре.