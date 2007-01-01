В Калуге женщина пошла на кражу с сумкой-холодильником
35-летняя калужанка вынесла продукты питания из сетевого магазина, сообщили в четверг, 14 мая, в Управлении МВД по Калужской области.
Ущерб оценили в 7000 рублей.
По версии полиции, калужанка целенаправленно пришла воровать, взяв с собой сумку-холодильник. Она сложила туда продукты и прошла мимо кассы.
Теперь женщине грозит до двух лет колонии.
