В Калуге женщина пошла на кражу с сумкой-холодильником

35-летняя калужанка вынесла продукты питания из сетевого магазина, сообщили в четверг, 14 мая, в Управлении МВД по Калужской области.

Ущерб оценили в 7000 рублей.

По версии полиции, калужанка целенаправленно пришла воровать, взяв с собой сумку-холодильник. Она сложила туда продукты и прошла мимо кассы.

Теперь женщине грозит до двух лет колонии.