В Малоярославце молодой парень получил условный срок за кражу денег с карты
Во вторник, 13 мая, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора Малоярославецким районным судом в отношении 22-летнего местного жителя.
По данным пресс-службы, он похитил денежные средства с банковского счёта другого человека.
— В ноябре 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в Малоярославце и обнаружил на земле банковскую карту. Он оплатил с этой карты покупки на 4 895 рублей, - пояснили в прокуратуре.
Мужчина признал вину, раскаялся и вернул деньги.
Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
