В Малоярославце молодой парень получил условный срок за кражу денег с карты

Во вторник, 13 мая, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора Малоярославецким районным судом в отношении 22-летнего местного жителя.

По данным пресс-службы, он похитил денежные средства с банковского счёта другого человека.

— В ноябре 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в Малоярославце и обнаружил на земле банковскую карту. Он оплатил с этой карты покупки на 4 895 рублей, - пояснили в прокуратуре.

Мужчина признал вину, раскаялся и вернул деньги.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.