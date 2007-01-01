В Малоярославце молодой парень получил условный срок за кражу денег с карты
В Малоярославце молодой парень получил условный срок за кражу денег с карты

Евгения Родионова
13.05, 10:11
Во вторник, 13 мая, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора Малоярославецким районным судом в отношении 22-летнего местного жителя.

По данным пресс-службы, он похитил денежные средства с банковского счёта другого человека.

— В ноябре 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в Малоярославце и обнаружил на земле банковскую карту. Он оплатил с этой карты покупки на 4 895 рублей, - пояснили в прокуратуре.

Мужчина признал вину, раскаялся и вернул деньги.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

