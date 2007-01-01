Калужанин зарезал своего знакомого
Убийство произошло в поселке Пятовский Дзержинского района ещё в сентябре, но сейчас завершилось расследование, рассказали 13 мая в Следственном комитете.
- Фигурант в одном из домов в ходе ссоры нанес удар ножом в грудь своему знакомому, - заявили в СК. - От полученного повреждения потерпевший скончался на месте.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
