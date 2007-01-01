С калужского завода украли ключи для машин на 250 тысяч рублей
Задержан 21-летний работник этого предприятия, сообщили в среду, 13 мая, в Управлении МВД по региону.
В течение нескольких месяцев он после ночных смен выносил с территории завода смарт-ключи, которые там производятся. Часть он успел продать.
Общий ущерб оценивается в 250 тысяч рублей.
Теперь молодому человеку за кражи грозит до шести лет лишения свободы.
