В Калужской области мошенники притворяются чиновниками
Во вторник, 12 мая, администрация Людиновского района предупредила о звонках преступников.
- Они обращаются к людям по имени и отчеству, приглашают в администрацию под предлогом получения «наград» и «выплат», - говорится в официальном комментарии. - Мошенники требуют сообщить паспортные данные, СНИЛС и сведения о пенсии.
В администрации подчеркнули, что это обман, и призвали калужан не сообщать незнакомцам личную информацию о себе.
