Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области мошенники притворяются чиновниками
Криминал

В Калужской области мошенники притворяются чиновниками

Дмитрий Ивьев
12.05, 15:31
0 374
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 12 мая, администрация Людиновского района предупредила о звонках преступников.

- Они обращаются к людям по имени и отчеству, приглашают в администрацию под предлогом получения «наград» и «выплат», - говорится в официальном комментарии. - Мошенники требуют сообщить паспортные данные, СНИЛС и сведения о пенсии.

В администрации подчеркнули, что это обман, и призвали калужан не сообщать незнакомцам личную информацию о себе.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
25%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJIWnhmM0EwSkJBSkFhNDVWSGRDNXc9PSIsInZhbHVlIjoiOSsxSEFmT08ycWVpdzVXZW8vK3pSdjlTY3l4MUdUdHRuZ1FNbEtBQUNHa3FvZ01Fek90Sk5EOGdDK3NzM0JIbHFaNG4yWEx1K2tlaXFRQzEwTU1YY3JjSmtrUXhDNk5VOGdRbUtDZkNxS1BIeWluazF4UitIcmY5WWJIbFB2dW9ZbGVpOG1qczdTd05RSzZDT1JpbFJaNkxBSWFsK3dUaURLcis0NzRGMEUrUGdHZ2hjNlpXSXNMcHpCWHVuZDJpTFlmb211Y25lbCswMlVheUJRUjBzNjd3Wm5PWXRWekRLc25GOXJwNi80d2I1eFRGTlJmVHBJbmhCV2p5c3dkUFNMazUzWEhENm42RHFtanBtUVdpOXV0eVlNcjJ3VzFJbWE3cUNpRWhMcU5Qd0hRR0YycHhjYUQvU3JnWEtSSTNEcjB1SXhnaUYxQk41YUNNWGtqekZQc1pMa05kNGxWVkdaaFp4Q05CUy9MdlRjblZudU5heW14RU16a21FNlpDaVZrY3YvQUhPVmFqTWxYNHZtcTB1OHFKckY1cXZpNHlyWmxqY2tLc29PWU1XUXNVcVJrKzVMZnU3Qlh1SDZRUSIsIm1hYyI6IjA0ZTY1ZmQ3MjIxOWVkODM3YTZiZGJmMmFkMmNlMzg2MDAwOGFkM2Y4MGE5ZGEzMDQyMTE4MDJiZTE5YzFlZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVsdXpxYkgzTUc4MG1ocUltNG9BOEE9PSIsInZhbHVlIjoianBLL3puMW1qSVBBV3R6d3NhVkZHV3FFcGRUKzlaUTYraUIyUUNWSEhVc2RwcnFZeWVxN2d1WVNUcWR4SndBb3NLN0NPQ2t2RzRqRXpuc3B2ZC9mR2NUNERMOHN0cnZmRGZiUytyNnJmZ2QzSzg4dFpOYjBPSGZ0dUlBdzRYQU14U1owS3N2K0k2WjBxbXduRUl3azdmU2tZWkYyV09rdG9YaVAxbFgvSStSMDJ0NDAzcFZoM3pTWE1WN2I4dGFRNXFBc2RyOE5sTW1NR0tlZmYvWTNaM0REZHVydi95R2g4ZkhoaXk2YlZZdHJyb2F0Q0J5RFlWS2JiRElBTTNsdm5SQ2wwUDd4Y1M4Yjk3dmR6ME9oQi9jdE1VTVBJM0NCUVU1QVhITDZHaTlSMFlBR08wQlo2U1V5UlFYSm5xenh4WkVSWVBCTThVb0o5cjVhQjRucUIreGQxZjZuL3hEOFFZek5XRVh6THZnNW9lZEVacEF3Z3pPL0xsYWpCVW95WDUzblZ1RjEvVVErYWZLN2JsQ1BhM1drZGtpVDllR0YvMzJmWmYzYWloanE3bEpvU1R2dE5hSkYydThMbWZyR0lMa3FzYWhQNkNLWDZPSEVMK3FZN1M2eXhjMWFyWW83U2pLb1dBc0N4VmV1aml5alkyeXhuQXdScUUwTk5ISmI0YXFLb29qVlFoZldqUmNaQ2I5TTk3anB4SDVqRHBTM3ZGYnhDL0NFM0NOS2VuMHJjdjI5LzFjUmd1b0p0alFWNStManltRTl6L255ejRtWjU2WHNmbnpyNUdvUU9ZdVVUdGd3VElOZkptTlE5ZFNTdjBOeHJQRWtaR0VpVDhqUCIsIm1hYyI6IjVlZDRhZTgzNmVmYzY4ZjA5YzQwMTZjYzE5OGYzYTVlMjc2ZDVjNDM4NmUxMTA3YTAyY2JkYmEwMmNjZDAxZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+