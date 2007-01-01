В Калужской области мошенники притворяются чиновниками

Во вторник, 12 мая, администрация Людиновского района предупредила о звонках преступников.

- Они обращаются к людям по имени и отчеству, приглашают в администрацию под предлогом получения «наград» и «выплат», - говорится в официальном комментарии. - Мошенники требуют сообщить паспортные данные, СНИЛС и сведения о пенсии.

В администрации подчеркнули, что это обман, и призвали калужан не сообщать незнакомцам личную информацию о себе.