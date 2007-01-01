В Медыни двоих мужчин осудили за кражу из магазина

Во вторник, 12 мая, прокуратура Медынского района сообщила о вынесении приговора двоим жителям Московской области.

По данным ведомства, они признаны виновными в краже группой лиц по предварительному сговору.

— В июле и октябре 2025 года они приехали на автомобиле «Мерседес» в Медынь. В одном из сетевых магазинов они украли продукты питания и гигиенические средства на 26 тысяч рублей и скрылись с места преступления, - пояснили в прокуратуре.

Одному из мужчин суд назначил принудительные работы на один год и шесть месяцев. Второй возместил магазину ущерб, поэтому в отношении него уголовное дело прекратили. Также его автомобиль конфисковали.