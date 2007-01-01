У калужской пенсионерки со счета украли почти два миллиона рублей

В Кировском районе полицейские раскрыли крупную кражу: у 61-летней женщины похитили почти два миллиона рублей. Преступление совершила её 42-летняя знакомая, которая сама стала жертвой мошенников, а затем решила решить свои финансовые проблемы за счёт подруги, рассказали 12 мая в полиции.

Всё началось с того, что подозреваемая увидела в интернете рекламу выгодных инвестиций. Она связалась с неким менеджером биржи, скачала приложение и перевела ему 150 тысяч рублей своих накоплений. Когда она попыталась вывести деньги обратно, ей сказали, что счёт заблокирован из-за ошибки, и для разблокировки нужно внести ещё средства или пройти специальную процедуру.

Запутавшись, женщина обратилась за помощью к своей пожилой знакомой. Она соврала ей, зачем нужна банковская карта и телефон, и получила доступ к личному кабинету потерпевшей в банке. Увидев на счету более двух миллионов рублей, она решила присвоить их себе. Злоумышленница сделала два перевода по 990 тысяч рублей на свою карту и потратила деньги.

Обманутая пенсионерка обнаружила пропажу и пошла в полицию. Следователи вышли на след знакомой, деньги изъяты, возбуждено уголовное дело.