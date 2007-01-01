Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Житель Калуги нашёл телефон и попал под следствие
Криминал

Житель Калуги нашёл телефон и попал под следствие

Дмитрий Ивьев
12.05, 10:13
0 502
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге мужчина нашёл на улице чужой телефон и решил оставить его себе. Гаджет стоимостью 30 тысяч рублей выпал у школьника, рассказали 12 мая полиции.

Вместо того чтобы вернуть пропажу или отдать в полицию, прохожий положил телефон в рюкзак и ушёл. Дома он попытался включить устройство и вставить свою сим-карту, но не смог обойти блокировку экрана. Так телефон и пролежал у него до прихода правоохранителей.

Мама мальчика тем временем обратилась в полицию. Сотрудники выяснили, кто забрал телефон, и навестили мужчину. Устройство вернули владельцу.

Теперь 26-летнему калужанину грозит уголовное дело за кражу. Ему запретили уезжать из города до завершения разбирательства.

Тем временем в других регионах воруют дубайский шоколад.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
8 оценили
0%
0%
37%
0%
13%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpyZk10dTNWblVDTmZ2YlZFZDNyemc9PSIsInZhbHVlIjoiTVE4RFd4eWVNRUFYUWxKcjVYaHlNZy91SE1KRUpoeXA5K0ZoN1FxcmlFRVIvdWEyd0x0OE9jVFZ1SFRITTVUT2R2OVRmWFM2Vm4rQU05cDljanZGc255MSs0UWg2WldoTFp5cDJSVjFIYnM1dEdrc1puODJ6ZlFWOGF5TWhGOXZoUEdaRDVpRDFRMTJacjlITzZjenBHS0FHTjUzaXJZY3VYdDlpMVg5NGdSK3cvaEFXYUp6dUwxMkp6cXRQRWJBZ1NqeW95MU5vbFMyVjl6RG14VFBUYkZTMCs2blJveDFuOC9jUnBSNVN1dWFIb0RXcHhqWWxKTXhXWWRHOXBQY3RFMWlLMTBIczlucUhXc2lsbXg4ZGliV0RROG5HaUcva1RTODkxcFZwM3MwZm5xcWRKNURWK1phbFRvMTc0Qmo1QUtvYWJTZExFRW1EY0NBVlZROEpjMlNKbENaM3ZoSGppMURBLzNrWHo4U1VCck5JVmZYVE1LNmROQVZUSVU5T1lIZTluS3FRSE94cXl3QjFycysxZ2xXRE1UalRpRTdEQW43QURDR0VxNmNQVkNpQ0dQUE1USUVNdEpaOWQ5ZCIsIm1hYyI6IjliZDg4YjIwZTZiM2VhNjM4OTBlMDljZTUyYjFmMDQ3NTMxYjFiZDMxOTgzYWMxZmZkMzBjYzkwOTg5ZDgwOWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjkxZGRoZ29XSUF1RHU2YWl1dTBJN0E9PSIsInZhbHVlIjoiSWtVUDNVVno4bFZkak9mVDZsdkVqMksrNDRnNlpWc1g3b3hTRU9IZkxUM2tnNnRpS1NDcXNEYm8raW0xOGV0UGlsbk9kS0g1Tm5VUlhaQU1nQmNqczdENzRuK0NPQWZRUDRScGpldTcvT3Q5YjBscUtONDNBM013aUQ0aUdiVTA0SW1helgyTW1HUDY2MWJKYmlFV3FvWVN3UHZraW5JNlM0Y0I3QkR5NXJZWWN3QUIzM1NJRTJLVGxkSEQ2TlJSTFJwUXlmSWR5dklORHhuYmxvbWdzMFRWYVlybytueFBCczBxcGc1dGJwbDhRUCtRM1U0VHFpYlBZN0ZzbC9pM25OSVZ6ZUhqZUdmZVV3d203NWU4MGVSTi9hb3FKM1dCSEtkbVdIZm1iS3ZKcGE4ajBIUHI5akZnSCtDTG1ITENQdEFpeDlkUFhMYUpjejVuVXI1NnFpdnY1RXRVenFZSXBkNGEvZHRKalBxQnorUm0yZUxJQ0ZSOUVacFl5UmN5a1N6NUhWbmJ0dXBHTVdmM2Jtd0MyTVQ3NjUxSi9RN3BJMUU4N201ZG5lTHc2Y25jcEdpRHM1dlg4R1MxeHhaK2ErNEQvckpKVm5WZGtIajFVOFJmbmRXYmhWblduQlU4dGlBYy9ibWdFREZDQUtXYm1HaVBwMXhsaC95VklaRExlajUxSjN4S1RBMnRtU2ZuaTNhRGtjUVdzemM5RGd5aUV4ZWNWazZzSk5RVnE0a29pMlhvRnBCQjc4ZU5taG9TMWpuN1R6QnVhbXh2cXNsUUU3ZjNaTkI4dTBjQlc0aU5FUExib0I1WlNLTk9pRjdUMFhQbkphTnBsL2g2MGdLTCIsIm1hYyI6IjAyYzgxZjUyODFkMzVkZTM1NGE5NzNmMGU5MmNlMjIxYTFmOWZhNDY4MWMyMmUxM2E0MzdhOWMyYjE2Yzk2YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+