Житель Калуги нашёл телефон и попал под следствие

В Калуге мужчина нашёл на улице чужой телефон и решил оставить его себе. Гаджет стоимостью 30 тысяч рублей выпал у школьника, рассказали 12 мая полиции.

Вместо того чтобы вернуть пропажу или отдать в полицию, прохожий положил телефон в рюкзак и ушёл. Дома он попытался включить устройство и вставить свою сим-карту, но не смог обойти блокировку экрана. Так телефон и пролежал у него до прихода правоохранителей.

Мама мальчика тем временем обратилась в полицию. Сотрудники выяснили, кто забрал телефон, и навестили мужчину. Устройство вернули владельцу.

Теперь 26-летнему калужанину грозит уголовное дело за кражу. Ему запретили уезжать из города до завершения разбирательства.

Тем временем в других регионах воруют дубайский шоколад.