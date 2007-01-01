Житель Калуги нашёл телефон и попал под следствие
В Калуге мужчина нашёл на улице чужой телефон и решил оставить его себе. Гаджет стоимостью 30 тысяч рублей выпал у школьника, рассказали 12 мая полиции.
Вместо того чтобы вернуть пропажу или отдать в полицию, прохожий положил телефон в рюкзак и ушёл. Дома он попытался включить устройство и вставить свою сим-карту, но не смог обойти блокировку экрана. Так телефон и пролежал у него до прихода правоохранителей.
Мама мальчика тем временем обратилась в полицию. Сотрудники выяснили, кто забрал телефон, и навестили мужчину. Устройство вернули владельцу.
Теперь 26-летнему калужанину грозит уголовное дело за кражу. Ему запретили уезжать из города до завершения разбирательства.
