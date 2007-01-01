В Мосальске мужчина получил принудительные работы за кражу

Во вторник, 12 мая, прокуратура Мосальского района сообщила о вынесении приговора 29-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в краже с незаконным проникновением в жилище и в приобретении огнестрельного оружия.

— В сентябре 2025 года мужчина незаконно проник в дом потерпевшего и украл семь тысяч рублей. В июле 2025 года мужчина в счёт погашения долга получил от знакомого огнестрельное оружие и хранил его по месту жительства, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал ему восемь месяцев принудительных работ.