В Калуге мужчину осудят за попытку убийства фельдшера скорой помощи
В четверг, 7 мая, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в попытке убийства и оказании сопротивления полицейским.
— В мае бригада скорой приехала на вызов в многоквартирный дом на улице Гагарина. Там мужчина несколько раз ударил фельдшера ножом в голову. Работник получил не менее семи ран, но ему успели вовремя оказать помощь. Когда на место приехали полицейские, чтобы задержать нападавшего, тот не сдался. Он применил насилие к двоим сотрудникам, - пояснили в прокуратуре.
Против мужчины возбудили два уголовных дела: за попытку убийства и за насилие над представителями власти.
Прокуратура взяла расследование на контроль.
