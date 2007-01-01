В Калуге мужчину осудят за попытку убийства фельдшера скорой помощи

В четверг, 7 мая, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в попытке убийства и оказании сопротивления полицейским.

— В мае бригада скорой приехала на вызов в многоквартирный дом на улице Гагарина. Там мужчина несколько раз ударил фельдшера ножом в голову. Работник получил не менее семи ран, но ему успели вовремя оказать помощь. Когда на место приехали полицейские, чтобы задержать нападавшего, тот не сдался. Он применил насилие к двоим сотрудникам, - пояснили в прокуратуре.

Против мужчины возбудили два уголовных дела: за попытку убийства и за насилие над представителями власти.

Прокуратура взяла расследование на контроль.