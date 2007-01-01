Обнинск
+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге мужчину осудят за попытку убийства фельдшера скорой помощи
Криминал

В Калуге мужчину осудят за попытку убийства фельдшера скорой помощи

Евгения Родионова
07.05, 13:00
1 463
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 7 мая, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в попытке убийства и оказании сопротивления полицейским.

— В мае бригада скорой приехала на вызов в многоквартирный дом на улице Гагарина. Там мужчина несколько раз ударил фельдшера ножом в голову. Работник получил не менее семи ран, но ему успели вовремя оказать помощь. Когда на место приехали полицейские, чтобы задержать нападавшего, тот не сдался. Он применил насилие к двоим сотрудникам, - пояснили в прокуратуре.

Против мужчины возбудили два уголовных дела: за попытку убийства и за насилие над представителями власти.

Прокуратура взяла расследование на контроль.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
25%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFrVkoxQzYxeEU1QnBXdXNwSW9uN1E9PSIsInZhbHVlIjoiUDZqQm5jQ2E4aFdFY1dtTGhDbTROU0JDU0RXaG1sMm5zcHp3dUlmZU00RVhyU3dwam1HTExDVWU2YnNsS2RUVGs1eXNjUlc2MnhiOTNIenlYQ3ppL3Urd2Y1b25yVnpJL1Y5Y3p5TGloSU9mMFg3WlNxb1FLY21vS0hndVAva2UxU1pQNlEzU2wvazgxN3RKYmFrYWdVV0M2Zmp0TTZWNHV2ZDZrRzFHQUtFME51OW9KcEZONXFYM3NNQzFOUzFJWjA3Yk1PSnE2RHIzZEN4N1VnejBDV2tZNTZtSUw0MDlUQVVLY1ZWWnZxbzVNRjF6SGRRQjloRE01TlU1NW9CazZzY0xrWjVlQnBkSTZVUGFGV05GZHB0ckQ3Vk9HdW04RG44T3V0WnBHQldPWVhKbTdwcjVmVEE1aUp4N0tyblZ2Nk1JWlMxd0xHYWEyZTl6Z29jZzRBMHhPR3U3K0hVTk5LbTIxeC95QmRzQk04Mi9OQ0V5N21UNGZ2alRHM1ZiWmNyMW5sNy9BUituazN1YjBSWFp6M1FYdEhKTlo1VWhKcE10ZDE1MGE1dFk4ejRmeWlDcnpFaEh6MVFTRndZZCIsIm1hYyI6ImFhZjk3OWJmMzcwZDVjNGQ3ZWYzZDcwZDMwMTU4ZDhiNDdkYjc4YTI5YjJiODA4YWQxOTYyNGQzODI1ZjQ3NWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRWdzRrQnEvbzlCaE83ZkxvcDZsb0E9PSIsInZhbHVlIjoiaW4reHRzSG1sc1psVHNvZDdUNHZjdUtybThkQ3lETm1rdlhvVGp2U0d1c2NQSEFSQVI1djQ1ZUV0QzBZcStiTWNaTEFPNDB5UW1Vajl4Uzd1Tnh5U01GQldodEpydGdJNzRZQ1NCRDJjQlkrUlhvQ0ZHK2xyZnBoWExuY0pjUW5MVE1OZGVianFBYnRCcEJGdk40QVQwL25UQjBhcWFjQkU4aTh2NkJpd09JWFFJcmdJdTRRQSt2cnhaNEZwajAwMUU4R2xYTUhlSjRxZXlBYzQ2ZFg3MmUzVFA0N1lpbmZLY3pXNFcxL0d6dDc1M2hmN3FGQjJRaW41elBWYU9YSW5OWXhYTnFydmQwRVpJcWt3RlFWb3hQMGJQdjlPSXNicHFHM0phOU9oSE82bVNYT2tKcjBoMS9OWVRwV2NaRWJlLzVaZWRjUSswNkk0UzVOWEFHMkZXZVdRNE9FS0RDZExta1FXU3lZaTJLcTN2dndtSS92RlVLblREaWtTYlJtQS9aeFhCb2tmcTErOVpDaHJGS3FqSVU4WVNTdXpjc1Y5bW1YbDV2bmhWSUdYZlhMMjZEakJIZEx6OUxwdlVkdUR6UkdIRGMvNG50NjY0anlZVTFhVmtZRUR5RHBjZzUvcWkvNFJQUG1GTDBrWWlKNGZkNUlKUnZpQ1FxTzlmQVBzVmtHbmd5NC9HTGt2RjljdDBTN2tSR2JLcVZIRUxtZmU2dXVCZEVrNzQweTNvbWtRMFFCN1BOT1dqb3R6TXJkaklScUJZMFlORGdNYkhQZGNmZDhQdXpKODVLTVhyVUxMVHgyZElqMUpiVnRzcmxzRTA3ZDFLTWVqWjdxelJBQyIsIm1hYyI6Ijk4ODIwNDQ2MmIwZDk5OTBmMjZlNGJhNzQxZTlhYzkyNTRmZTU5N2U4NGQ4Y2M1MzdhOTcwZmU2MDlmMWUyMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+