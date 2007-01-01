В Калуге мужчина с ножом напал на продавца в цветочном магазине
Рецидивиста задержали, сообщили 7 мая в полиции.
По предварительным данным, 35-летний мужчина сначала пришел в табачную лавку, угрожал продавцу ножом и потребовал наличные, но денег в кассе не оказалось.
Спустя час ситуация повторилась в цветочном магазине. Преступник ножом угрожал женщине-продавцу и забрал из кассы 6500 рублей.
После этого мужчина прятался в квартире знакомых. Там его и задержали сотрудники полиции и Росгвардии.
За разбой калужанину грозит до 10 лет лишения свободы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь