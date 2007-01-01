В Калуге мужчина с ножом напал на продавца в цветочном магазине

Дмитрий Ивьев
07.05, 11:26
Рецидивиста задержали, сообщили 7 мая в полиции.

По предварительным данным, 35-летний мужчина сначала пришел в табачную лавку, угрожал продавцу ножом и потребовал наличные, но денег в кассе не оказалось.

Спустя час ситуация повторилась в цветочном магазине. Преступник ножом угрожал женщине-продавцу и забрал из кассы 6500 рублей.

После этого мужчина прятался в квартире знакомых. Там его и задержали сотрудники полиции и Росгвардии.

За разбой калужанину грозит до 10 лет лишения свободы.

