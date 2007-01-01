В Бабынинском районе девушка украла 5 миллионов у семьи погибшего бойца СВО

В четверг, 7 мая, прокуратура Бабынинского района сообщила о заключении девушки под стражу.

По данным ведомства, она обвиняется в краже денег у родственников погибшего участника СВО.

— В апреле мошенники связались с семьёй погибшего бойца и обманом заставили их проверить деньги, которые государство выплатило им как меру поддержки. Злоумышленники убедили родственников, что купюры могут оказаться фальшивыми. Мать погибшего, которая живёт в посёлке Воротынск, поверила и передала девушке-курьеру более пяти миллионов рублей, - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Теперь она будет находиться под стражей, пока идёт следствие. Прокуратура района взяла дело на контроль.