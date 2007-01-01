Калужанин избил родственницу и угрожал убийством
Конфликт произошёл в Малоярославецком районе, сообщили 7 мая в Управлении МВД по Калужской области.
По версии следствия, 38-летний мужчина вместе с родственницей был в гостях. В какой-то момент они поссорились. Мужчина начал её бить, а потом приставил нож к горлу и угрожал убийством.
Женщина потеряла сознание, а потом, когда очнулась, пошла с заявлением в полицию.
Теперь подозреваемому грозит до трёх лет колонии.
