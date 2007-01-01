Главная Новости Криминал В Калуге банда преступников напала на иностранного студента
В Калуге банда преступников напала на иностранного студента

Дмитрий Ивьев
25.04, 12:49
Пятеро человек получили реальные сроки, сообщили 25 апреля в объединенной пресс-службе судов региона.

Они притворились полицейскими, чтобы вымогать у приезжего деньги.

По данным следствия, компания заранее знала, что у учащегося из-за рубежа есть сбережения, и придумала план: инсценировать его задержание. Одна из участниц группы под выдуманным предлогом привела молодого человека на встречу, где его уже ждали остальные. Они представились сотрудниками полиции, заявили, что он якобы связан с наркотиками, и потребовали 100 тысяч рублей — за решение вопроса. Чтобы запугать жертву, злоумышленники угрожали расправой и демонстрировали предмет, похожий на пистолет.

Иностранец поверил угрозам и согласился отдать деньги, но сказал, что они дома. Чтобы его отпустили, он оставил в машине преступников сумку с документами. Однако возвращаться к ним он не стал — вместо этого обратился в полицию.

В итоге нападавшие успели забрать у жертвы только 30 тысяч рублей, телефон и некоторые личные вещи.

Суд признал всех пятерых виновными. Участнице, которая заманила жертву, дали три года колонии. Остальным четверым назначили по пять лет лишения свободы каждому. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

eyJpdiI6IlJ2aHUxT08zZzhZWUlDT09WWkJGMmc9PSIsInZhbHVlIjoiOEx4c3VPREpKTVV4ZDFHK1ArUFllV3FRWmIwODR6dFBRQmQwMVUwWTI0WHdIWU9GT2prejlTTjhISnJoZGdzOEZDRXNyZ1I1RXNNd1pVa05iNHp4VGd4cnIyTEFHell5K1hVMnJuaGdGR0J6YkM4blIrOWpmYXQ4djA0eW56UVlIWlJzZHFFYWF5eEg1MGd5engyeE5IWDVXdndlajRGcFdRN0pGK2tEWHJVeHlrTHhVYjg0bXY5ZjZWS3doMVd4NVk4U3NHL1ZrTDkwNjNIYkQwMW1wcjZKZDJoMGVTcGRqODJoSmRXcVNBQkJvaE9vK01QSGdObkUzV0FNVU5VK0U0Nmp4K0taS0NRSTlMWDVGc1AzWWNhRFVtVnloUEM5U21vRVV3ZWcvRldTTnNaY0lCdGMrMnV4RkNmSkVsQTFWUUZzaG5UL2cvM1dMcEVDR0VTT0RBTHQxWTg2QkRMaURVMjYzeTVwRFpzK3lGc1dhaGRpdzYxRU5yWDdVNFRDMENod3lkL0x0ZUNKRWIwS3dXNFNIVC9OYTVDTmROSDBLU2ZIUDZ0Mk1kQis3ME9GaVFGR0J3a0JXT0t6b2o2ZiIsIm1hYyI6Ijk3YzdlMTk2ZTExYWUwMjA3MWUwZGE5MjhhNThmNzNkNmNiYTM1YjhlMGZkMjRlMzQzMjM3MzQ5ZDBjZTkxODEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjR4UjM1WWx0WXB3c200YVAveWVIdlE9PSIsInZhbHVlIjoiWThzWWo2YnY3Sk1qclpTWWNrVEpzb1pHN3NCRkNNbWZSakNaa3dPSzAvc0gzK1h3WFEzOEZzUnpWY2M4aWgwYk9kVXRDYXowTkZrLzBEL1g3NE91bFFoZXRFNENGZWhEdndBM3k2ZFRTc1pnOVRDSk5acGF3Y3kvRU9rYzRtcEZDclZuMzdUT0tDL2RKZThZKzhQSysyTGp4WEtFYTRKL3U0Mi84YjJuT0hzM3BMTkZ1Rmx4N3ZHQ0kvNXBvR0FWa21jTVNYUGZCUnVLN2U2cWF0WTI1UjFWcDJmZk5rZklPMU5jdERQMmppblA5TVhFcWR0dDJMZnlGSWpWaERIdEp0SlpZQXk1dVpCd0VRRjl1cG42STZtOFZydnRhUGRZek5UOTIvOHNxWmorWnAwNGx2aWYwTkVrUXphMjVWMXZ6Y1EvTEFKNVQwTjZseXVrWVZJaUFQZ1BnelM4N0Z4Q3I4TkYwQUV4L09RVklkaW5EN2RJK1VrMGZqMnc1MjBlZzhBckpYb1Z2WndpUVZWYmVGUUt3OGgvWlBkb1RCR1g5dlZhYzh6SWtqSWhpT1pyalhqSDd0TjFpNG1oSE5sM1YxSmk4RW5HclB3U2FJNVFpWDBBd1V0NVcwSGZqOHFGTlVwVVl4dDVMZjRKYXAvdlpYZnNCamxaZG8zMXJMVnk4ZTM0VmRQOFNzeWJEdG1NR0V6eTI2SmlmVmtyajgzT1U4anJhSXY5bVRyRXdBNWFRWFZGcG1WdExJTzlJa1cvYjNDVkREYnZ6WDArR0lNb3g1c1lIMUpwcUdsdHRQOWZ3ellnRjFudWhjQ21Na3RlU0lHaldFSnJyeUUxQ0VBdSIsIm1hYyI6ImNkOWM4ODBkNjk2NDk0MDA1YzEwMmJiZGY0YTY2YWFiOTM1NTQ5MDkzNzVjMWVhZWJkMzMyZmYwZmE3NThhNWEiLCJ0YWciOiIifQ==
