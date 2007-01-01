В Калуге банда преступников напала на иностранного студента

Пятеро человек получили реальные сроки, сообщили 25 апреля в объединенной пресс-службе судов региона.

Они притворились полицейскими, чтобы вымогать у приезжего деньги.

По данным следствия, компания заранее знала, что у учащегося из-за рубежа есть сбережения, и придумала план: инсценировать его задержание. Одна из участниц группы под выдуманным предлогом привела молодого человека на встречу, где его уже ждали остальные. Они представились сотрудниками полиции, заявили, что он якобы связан с наркотиками, и потребовали 100 тысяч рублей — за решение вопроса. Чтобы запугать жертву, злоумышленники угрожали расправой и демонстрировали предмет, похожий на пистолет.

Иностранец поверил угрозам и согласился отдать деньги, но сказал, что они дома. Чтобы его отпустили, он оставил в машине преступников сумку с документами. Однако возвращаться к ним он не стал — вместо этого обратился в полицию.

В итоге нападавшие успели забрать у жертвы только 30 тысяч рублей, телефон и некоторые личные вещи.

Суд признал всех пятерых виновными. Участнице, которая заманила жертву, дали три года колонии. Остальным четверым назначили по пять лет лишения свободы каждому. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.