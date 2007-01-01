В Калуге бывшую чиновницу миграционной службы посадили на 12 лет

Фото из архива.

Калужский районный суд вынес приговор по делу о коррупции в миграционном ведомстве. Подсудимой оказалась бывшая заместительница начальника отдела по трудовой миграции УМВД по Калужской области.

По версии следствия, в 2017–2018 годах она получала деньги через посредников за то, что помогала иностранным гражданам получать разрешения на временное проживание в обход установленных правил. Кроме того, она принимала документы на выдачу патентов и разрешений на работу без должной проверки — даже если бумаги были неполными или поддельными. В результате некоторые иностранцы оставались в России незаконно.

Всего следствие насчитало шесть эпизодов получения крупных взяток и два — значительных. Также женщину обвинили в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, а также в организации незаконной миграции.

Подсудимая свою вину не признала. Однако суд, изучив материалы дела, счёл доказательства достаточными и вынес обвинительный приговор.

Ей назначили 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в 7 миллионов рублей, запрет занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение 8 лет, а также конфисковали имущество на сумму более 2,5 миллиона рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу — у осуждённой есть право обжаловать решение в вышестоящем суде, рассказали 18 апреля в объединенной пресс-службе судов региона.