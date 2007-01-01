Калужанин за 500 тысяч фиктивно зарегистрировал мигрантов
Теперь 65-летнего мужчину ждёт суд, сообщили 17 апреля в прокуратуре Калужской области.
Житель Балабаново с декабря 2025 года по февраль 2026 зарегистрировал в своем доме иностранцев, но никто из них там не жил.
По версии следствия, с мигрантов мужчина взял в общей сложности более 500 тысяч рублей.
Теперь калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.
