В Калужской области двое мужчин избили хозяйку бара

Этот случай произошёл в Балабаново в прошлом году на 23 февраля. Сейчас виновникам вынесен приговор, сообщили 17 апреля в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в один из баров Балабаново со своими спиртными напитками и намеревались их распивать, - рассказали в СК. - Хозяйка заведения сделала им замечание по поводу принесенного алкоголя и неадекватного поведения и попросила удалиться. В ответ на это, фигуранты учинили скандал и подвергли избиению женщину вместе с посетителем, заступившимся за нее. Потерпевшей был причинен вред здоровью средней тяжести.

Одного из мужчин отправили в колонию-поселение на два года. У второго срок на один месяц больше.