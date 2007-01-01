В Думиничском районе женщина, пырнувшая сожителя ножом, отправится в колонию

В пятницу, 17 апреля, прокуратура Думиничского района сообщила о вынесении приговора 43-летней местной жительнице.

По данным ведомства, она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— В декабре 2025 года в селе Брынь между женщиной и её сожителем возник конфликт. Они поссорились, женщина пырнула его ножом в живот. Мужчина получил тяжкий вред здоровью, его доставили в больницу, - пояснили в прокуратуре.

Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности.

Её приговорили к четырём годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.