В Думиничском районе женщина, пырнувшая сожителя ножом, отправится в колонию
В пятницу, 17 апреля, прокуратура Думиничского района сообщила о вынесении приговора 43-летней местной жительнице.
По данным ведомства, она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
— В декабре 2025 года в селе Брынь между женщиной и её сожителем возник конфликт. Они поссорились, женщина пырнула его ножом в живот. Мужчина получил тяжкий вред здоровью, его доставили в больницу, - пояснили в прокуратуре.
Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности.
Её приговорили к четырём годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
