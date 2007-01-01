Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Жителю Дзержинского района добавили срок за нападение на сотрудников изолятора
Жителю Дзержинского района добавили срок за нападение на сотрудников изолятора

Евгения Родионова
17.04, 10:33
0 195
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 17 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора жителю Дзержинского района.

— Мужчину привезли под конвоем на заседание. Во дворе Дзержинского районного суда он повздорил с охраной. Сначала он начал угрожать, а потом применил силу. Сотрудники изолятора испытали физическую боль и моральные страдания, но серьезных травм у них нет, - пояснили в прокуратуре.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Его приговорили к трём годам колонии строгого режима. Однако суд сложил этот срок с наказанием по предыдущим приговорам. В итоге мужчина проведет за решеткой 11 лет. После освобождения его свобода будет ограничена ещё на полтора года.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1tSkFTMmw2VFhLQjJkVlBGekVsZFE9PSIsInZhbHVlIjoiUUQySWFvTFFkYUtBZjRnZ1REb2JsSVlMNUNSR21zU3JwK20vWnVzeGJrZkxZdWF5QnZ6WXg4NDNvcWpMWDRPTEg4b3QreU1nOWc4YTZuYVdiT2QrWWhSTjE5RFVyTnU4RTlzUVpFbGdhSGhkQlBUQlFNU3J3VENnbkF6eEt3OXI0SXM1WVhWZTZsNkxndVZ1NmszZmdWSUZqY0E5ajlCY2tMZjBQd3pHQlRSelY1aDJ0Y3R6QjZCZ0Rvb0xtNDlMTkFYdmsvZGQ1RTdEZUM5TzFFTHcxOVpobXR6NnJOdzkwOGp2YytsSTUwRFRyY3pKVXEwelZLaHpGOU9kMVljMm8valVBVU9ISDh3ZUtSTzFac1d2YWRMYmxuTUtvOFZlM0FTK1oycVk5dStLZXR3TFNlY1NUcXdDSG5kZ3hPdnVnZWlxcHFyRnFOWWtyVVd0a3FJd0l2cWdqeVNKMVd0U1NSWUlNZUJ5R2twWDdyS2dnQXR4OXJnYnNvTExzUlpuSG53RExYT0ROQ1dPREEwS0VQamtQdGwwQWhJNTRNUWRBZHc1Z1htU3M0NGpnZk0ydEwzcVM4endxYXhaTzg2LyIsIm1hYyI6ImZmYWUxMTFiNjYxY2JkNGYzZWU3OGQ4MWNjZmUxODQzZmEzMDA1MGE4N2Y2NzIzMGVjNTlmNDhkMmRiNDM1NjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJQM0YvalZSd2JPaW0rdnNuQjE3U3c9PSIsInZhbHVlIjoiMTBKZmJabkduOUl0dzF4b2I0UnU1S044UThoQjhaa1NLWm10dTlwdlNXaVNBQ3g4cWZsZW5PSkcxRTY4T2NxQWZmczdSUmlGek5abG9JNERPSUhVR2pqcGd3UktRZkNSalNTdjYvZnBQVFFWd3dTOVpxeE1BZTZCMU1pMmdOZWFnZGZCcUJvTEdPdS9DL2tWa2pXZFQvbm5KUFZOWFNsUytaQWFRT1V6cG1ncjY2UVFjbGtkWk14OEZhbjJybVl4ME96Rk1kMjJRWHZna2FhN1kybGpRME9ENXEyZURYeG8zSkp6RXMyUlp3NGltNHMzOSs2cUVROFk4OFFyazYwZWNOaEo4d0dLbnNBUHFuMGREbUJzM2xNNHZFY3J6SzhwZHp1ZmFweXNsSUhCOXNiK3BkeXV4dVVtZU1SeVpud0tSUm52bkZlek9nYit3VlY3WHRoeCtrOG5PQUxDK3lPN3hlWWtpZUI0UU8rV09pYkRqNmRNKzd6YXJvS3M2elFOa3d3ejljTWdka3o1dkVJcjBnQ1lFU3QxbG4wYTFXL1QzQ2F1Q3ZGczJiNUhrSEhmRUJ6ZXRMMTFFRzhFOGlwUUhINzBCeDFQOHRhejk0RW9tcnBuc0pTcmMvWDNNNjFhazJWcWxTaEgzZU5PZXRXL0ZmUnJ6d0M3YjdXUE5NODA3QUQxVXhyYXZJMXUvaDFubTM5c2daL1N5bmFmNHpiOUNHMjBlOWZ5SGNuQVd4Y0JrcXhiRXZiajRwQkdMajBYV2dTMjB4emhYVVNrQ3V0NHNVTWwrNzZEbTBaU0JtM2dmK282VUw0NDBsNVBGYUFDUzV4TlNlY0JwOW8xSENEdyIsIm1hYyI6Ijk4ZTc5MjA1NmM2NGEyZDM4MTQ2YmFkNDE4MjAzMTQ2N2Q1ZWQ3M2E5MTg2OTk4Y2NjYjU1YmIzYmIwNTc5ZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+