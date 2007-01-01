Жителю Дзержинского района добавили срок за нападение на сотрудников изолятора

В пятницу, 17 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора жителю Дзержинского района.

— Мужчину привезли под конвоем на заседание. Во дворе Дзержинского районного суда он повздорил с охраной. Сначала он начал угрожать, а потом применил силу. Сотрудники изолятора испытали физическую боль и моральные страдания, но серьезных травм у них нет, - пояснили в прокуратуре.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Его приговорили к трём годам колонии строгого режима. Однако суд сложил этот срок с наказанием по предыдущим приговорам. В итоге мужчина проведет за решеткой 11 лет. После освобождения его свобода будет ограничена ещё на полтора года.