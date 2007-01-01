В Калуге мужчина нашёл телефон и попал под следствие
В Калуге мужчина нашёл телефон и попал под следствие

Дмитрий Ивьев
17.04, 09:00
Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже мобильного телефона. Гаджет стоимостью около 10 тысяч рублей принадлежал её несовершеннолетнему сыну и был потерян в общественном месте, рассказали 17 апреля в полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний калужанин.

Выяснилось, что мужчина нашёл телефон рядом с автоматом по продаже воды. Вместо того чтобы попробовать найти владельца или отнести находку в полицию, он просто забрал его себе и ушёл.

Во время обыска телефон изъяли и вернули законному владельцу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Если вину мужчины докажут, ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

eyJpdiI6InkzWVlycmMrZGlvN09lODA1ZHBmTWc9PSIsInZhbHVlIjoicWNXd1k3cmJ0UytCUXFnT1MxdUdlUnlCOGNJVkYxVXU1SkFRMkRRbzREZmNKL0xta2cwQjJIS0dpODhpNlh6ZXBtczhUTDQ0MUZGM0o2OTRKMlB3ZzZDS2g5OUtwM0hGQzlFbGFraHNwVGdFSVcrU3lEQ2JuT2dONzJLd3VnbWFzbzFsZlRneWRDYnU0YzI3ZkJoblQxdVNMWEFuSTlENGFNNllzVzJra0M3a1h5VXpzSTYybXFvMHlVdjlkb3cvTTRMdGdCaTdIN2tRenNCWjFYMjhaTjlDWWFUVEZscEZ4MVY0SEtzc2pTQzdUdjhhbGw4amxTNURENGx3d3VwWXJ1c3VXOGt6MWFnUGNMVFpxT3diQ2QxSEVwZSs2YkRuZTM3TlNsSHNNanU1WDhwSUNrS3VyWkJETnZxQWlVSWxHeFk2SUw5a2RVTWtjZUlyandYMWZHQjNoa2VvczhqUE92WnZubmViZTVYYkZndVlFTkF1QkdOMVVOck94bDdRT3R0djVnUWNEMEhicE1UaWRhYmE5cndxMU5BRkpmZGxhdHUvUisxOGdZNE5RUjU5NzhuUldBTzBENUFjdkdZUiIsIm1hYyI6IjUwNDU5MzQxMmE4YzQ2MzVkOGQzNDQ2ZTBhYmZlMWUyOTNjYzZlZTA3MTdhNjYyNmNkZGU4OGU5ZjgwZDlhY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImxjRW53Yi8vaWEwWDdwaS9PSHpicUE9PSIsInZhbHVlIjoiN21OemU3ZUMvR3ZzRHMxdHRvdEtGcklhYmswYVl1TlY3RmZWNUk2eERJejRkdUNDWDVIMlNudlpxdy92Z2s3WE1saDVIdnhVdnh2dkM5ZHI0K1ZKZkJmT21JQ0dOajlYUGVGeElZN2VSMGVqTytId3B1Zm1NeWxKRU40YjdMUGxmK0Z2OSsrZ2hlYVBRalZCbk5rdndWYUI3NDdWWXREU2t4aEJCSHBsVVdOcGdGSXg0bDk4WU9PbkdWY24xM29NZW5RZjBoMUxqc0JVTFhqTzNlbEdybmtaZnVPTzJpYnYvZEhFUjhPTEJrK1hLY3RyTEVkeldCZkRCdHJOUnNMRnpmTWpkbVB6bVZyZVkyajBXWFhsM1hGRXN3VGRnVDcyTTB6YWlocDhjeWxoRitSVjArZmlHOUpoQkpQckhJMmpDejlINTliYjJjYzh4OGVXcnpjOFp1V3JEbTZWSzBrVTFoT29UcnE0ZlR3K0FuZjV0N2FPVkcvM0llU2c4N0gzSDZPUjl2bTFNOVRSM01CQks3V0dzYml2N2dUdXl0ekhoWGo3ZVd4eGdsQTg1cWtuNG1NZW1TYjhxVWErbWVwWVFsTzZwOExFRjIyV0hOODNocmdWQi9FYWRzNUF2V1FJQ25BTU4rdUdEZFdMZWJNakltZ2JlblV1M21IT2dRL0hXcjNRZXJvY3BxNU03WTJmeEF3VlI5L2FIckJXbFV5ZUhRYnBBZlV6RTQ5Nkx4cU9tRWdzcWE2VHBBei9rVWN3VGZoTE9JYUJUaiszODFOeUJza3poTTlubFNiQ1ZTOTlwL0NpT1BnY1RIREJNbXJ1cEsreVYycUxFMVBVcWkyOCIsIm1hYyI6IjFhNDgzYTQ1N2NlNGZiM2I5NTZlNDE2MDI5ZjVjNGZjYWQwOGMyOThjNjc2NWQ3MjVhMWYzMTMwMTI4OGMxZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
