В Калуге мужчина нашёл телефон и попал под следствие

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже мобильного телефона. Гаджет стоимостью около 10 тысяч рублей принадлежал её несовершеннолетнему сыну и был потерян в общественном месте, рассказали 17 апреля в полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний калужанин.

Выяснилось, что мужчина нашёл телефон рядом с автоматом по продаже воды. Вместо того чтобы попробовать найти владельца или отнести находку в полицию, он просто забрал его себе и ушёл.

Во время обыска телефон изъяли и вернули законному владельцу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Если вину мужчины докажут, ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.