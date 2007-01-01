Главная Новости Криминал В Козельске гендиректор организации получил срок за обман при ремонте дороги
В Козельске гендиректор организации получил срок за обман при ремонте дороги

Евгения Родионова
16.04, 17:24
В четверг, 16 апреля, прокуратура Козельского района сообщила о вынесении приговора генеральному директору коммерческой организации.

По данным ведомства, ранее судимый 63-летний мужчина признан виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

— С сентября по ноябрь 2023 года мужчина руководил коммерческой организацией. Его компания заключила с муниципалитетом контракт на ремонт дороги в одном из сёл Козельского района. Но вместо честной работы директор пошёл на хитрость: он намеренно завысил и стоимость, и объёмы выполненных работ. Таким образом он украл из бюджета 670 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Деньги полностью вернули.

Мужчина свою вину не признал. Суд дал ему два с половиной года колонии общего режима.

Новости по тегу
криминал
eyJpdiI6Ikgvc2g4eUlMb01jejl0dnBwME5Zc3c9PSIsInZhbHVlIjoiaFprZGpBUGYycUkrclczNnptemNmOFd5WXdrSEx2UXVRcTdwZUJYUzJ3VGNlMjJPc3drYkRPMGxFZjc3OHZQaWF3V2VQWFZvQ2c4SGwzbVJXQW53RDlhVkhzbVNZbFhrS0dPR1dnek5KcWdJL2xsMS9tcmJPVDhoMHJHRlFsQUE1S3o2YklHRkdacHQ5d3VveCtMWFR4V2ZlblBkS0w0VGVDZGs2cVNHRVdtU3hnT00zU1RLZk9OYy9PMSt2RG85YVcxNlJkMzdCeVI4VnNmYWJ5YjIrdUlhVllvUzhNNENNR0luUEVlU1dYbFRzYWxielYrazFwMTl3NHNFaUY0aWZibitoRlg4S1Z3Q2VwaVF5QUcvYWZjR0p0WXpVb1lqK2lBUk9GTlVMZlZGc2NESGNSendGOWh2K0JJeHA2V0srbWpvOGc0QjJ2RktZSUUwRW15UHE0Z3FBbWZpU3N3N29kR1dwT1haTzVrQnlOaUg1anlocGlYR0RxVGI1WTBwYy9MZ2dWb0JOaXRVaDJWbDJZZjhFZlRFWlZ4aVhxSjBOa2RLTWt5QUFUZ3VPWVhPWkhLb00yWmlIYmJySlV2RCIsIm1hYyI6ImQ5MzUzZjY0OTllNzY5ZmViMmEzYzZjZDEzY2JlMGIzZmY1NjQxOWVlZTU0M2Y0NjVjZjI1YWJlMzQzYzY5OGYiLCJ0YWciOiIifQ==
