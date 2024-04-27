В Калуге вынесли приговор курьеру мошенников, обманувших семерых пенсионеров

24-летнего мужчину отправили в колонию на четыре года, сообщили 27 апреля в прокуратуре Калужской области.

Он забирали деньги у пожилых людей, которых перед этим преступники по телефону убеждали, что их родственники попали в ДТП и срочно нужны деньги.

В общей сложности семь человек отдали 1,3 миллиона рублей. Эти деньги виновник пересылал своим сообщникам, но теперь должен будет вернуть пострадавшим.