Жительница Калуги фиктивно зарегистрировала 25 строителей

Денег с иностранцев она не брала, сообщили в субботу, 27 апреля, в региональном управлении МВД.

Но мигранты должны были заниматься строительными работами в доме, где их прописали.

Возбуждено уголовное дело. За фиктивную регистрацию женщине грозит до трех лет лишения свободы.