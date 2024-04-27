В Калуге собачника обманули на 8000 рублей

На улице к мужчине, который гулял со своим питомцем, подошел незнакомец, который предложил купить корм для животного по низкой цене.

Калужанин согласился, передал деньги, но корм так и не получил.

Мошенника уже нашли. Мужчине 34 года, сообщили 27 апреля в полиции. Ранее он был судим.

По новому уголовному делу подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.