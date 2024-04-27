В Калуге заключили под стражу директора «Единого расчетного центра»

Заседание суда прошло в пятницу, 26 апреля.

Прокуратура требовала на время расследования заключить под стражу руководителя ООО «Единый расчетный центр г.Калуги» Игоря Погосяна. Суд с позицией ведомства согласился.

Напомним, Погосяна подозревают в хищении более 40 миллионов рублей, которые жители Калуги оплатили за услуги ЖКХ.