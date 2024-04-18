Калужанину вынесли приговор за стрельбу из лука

Мужчину признали виновным в хулиганстве и отправили в колонию строгого режима на два с половиной года, сообщили 18 апреля в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел в Калуге в парке отдыха на берегу Яченского водохранилища 23 июня прошлого года.

Виновник был пьян, поссорился с двумя другими посетителями и выстрелил из лука в сторону одного из них. Стрела не попала в человека, но хулиган продолжал угрожать окружающим. Ранее он был судим.