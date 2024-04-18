22-летнему калужанину, откусившему собутыльнику нос, дали условный срок

Инцидент произошел в июле 2022 года на территории садоводческого товарищества «Березка». Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Молодой человек пил горячительные напитки со своим приятелем. Они поругались, и калужанин несколько раз ударил приятеля, повалил на землю и укусил за нос.

Травмы привели к неизгладимому обезображиванию лица потерпевшего.

Суд назначил агрессивному калужанину три года условного срока. Также был удовлетворен иск потерпевшего на сумму 700 тысяч рублей.