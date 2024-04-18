Калужанин отдал мошенникам 21 миллион рублей

Мужчина поверил преступникам, когда ему пришло сообщение в мессенджере якобы от имени бывшего руководителя. Там говорилось, что скоро с жителем Калуги свяжется сотрудник банка.

Звонок действительно поступил. Мошенник убедил калужанина, что кто-то пытается украсить его деньги со счета.

Мужчину уговорили снять все свои сбережения и деньги родственников и отправить на некий безопасный счет.

Преступникам ушел 21 миллион рублей. После этого они перестали выходить на связь.

Сейчас полиция ведет расследование уголовного дела.