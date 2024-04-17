В Калуге украли деньги на строительстве футбольного манежа

Сроки возведения объекта сорваны. На днях на стройплощадке побывал прокурор Калужской области Константин Жиляков.

- При строительстве объекта предыдущим подрядчиком совершено хищение выделенных из бюджета денежных средств, - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Когда манеж все-таки смогут достроить, пока не уточняется.