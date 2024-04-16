В Калуге убийцу пожилой женщины посадили на 18 лет

Отбывать наказание 42-летний мужчина будет в колонии строгого режима, сообщили 16 апреля в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, ранее этого человека признали виновным присяжные. А сегодня стал известен срок.

Убийство произошло еще в 2003 году. Виновник узнал, что у человека, занимающегося ремонтом бытовой техники, может быть крупная сумма. Но дома была только пожилая мать ремонтника. Убийца несколько раз ударил ее ножом, забрал из квартиры 8000 рублей и сбежал.

Найти преступника смогли лишь в 2022 году.