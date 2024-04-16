Калужанина отправили в колонию за надругательство над 13-летней девочкой

Виновный в сексуальном насилии 26-летний мужчина приговорен к шести годам заключения, сообщили 15 апреля в Следственном комитете.

В апреле прошлого года он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении дочки своей сожительницы.

После этого девочку изъяли их семьи. Теперь она живет со своим родным отцом.