В Калужской области поймали мошенников, зарабатывающих на фейковых ДТП

В Калужской области силовики задержали группу аферистов, которые зарабатывали на авариях. Об этом сообщили в региональной пресс-службе прокуратуры в пятницу, 29 марта.

Сообщники специально создавали аварийную ситуацию, при которой застрахованный автомобиль попадал в ДТП с дорогой иномаркой..

Также преступники предоставляли в страховую компанию поддельные полисы ОСАГО.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.