В Людиново иностранца задержали за взятку полицейскому

Мужчину из Узбекистана 26 марта доставили в отделение за нарушение миграционного законодательства, но он решил откупиться, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Но работник полиции от денег отказался и вызвал коллег.

Теперь мигранту вместо административного наказания грозит лишение свободы сроком до 8 лет.