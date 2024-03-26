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Глава Следственного комитета России заинтересовался нападением на жителя Кондрово

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2024 10:58 0 356
Глава Следственного комитета России заинтересовался нападением на жителя Кондрово

Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по результатам проверки.

Как мы уже рассказывали, инцидент произошел на парковке. По предварительным данным, водитель неправильно припарковался и его за это избила агрессивная толпа. 

У пострадавшего сломаны лицевые кости, в машине разбито лобовое стекло.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2024 10:58 0 356
Тэги: криминал
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