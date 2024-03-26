Глава Следственного комитета России заинтересовался нападением на жителя Кондрово

Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по результатам проверки.

Как мы уже рассказывали, инцидент произошел на парковке. По предварительным данным, водитель неправильно припарковался и его за это избила агрессивная толпа.

У пострадавшего сломаны лицевые кости, в машине разбито лобовое стекло.