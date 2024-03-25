В Кондрово водителя избили на парковке

Информация об этом появилась в соцсетях. По предварительным данным, группа молодых людей набросилась на автомобилиста, который неправильно припарковался.

Пострадавший говорит, что после нападения он с трудом поднялся, сел в свой автомобиль, но те люди стали бить ногами по машине, а один запрыгнул на капот и разбил лобовое стекло.

В понедельник, 25 марта, стало известно, что проверку по данному инциденту начал Следственный комитет. Также выясняется, совершали ли нападавшие такие же действия в отношении других жителей Кондрово.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в заявлении управления СК по Калужской области.