В Калужской области ревнивица отмечала развод и едва не убила супруга

В Мещовском районе перед судом предстанет 52-летняя местная жительница. Ее обвиняют в нападении на мужа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области во вторник, 19 марта.

По версии следствия, в конце января женщина и ее 41-летний супруг отмечали подачу заявления на развод. Несмотря на бракоразводный процесс, чувства обвиняемой не стихли. После того, как бывшие партнеры выпили, между ними началась ссора.

Приревновав, женщина схватила нож и вонзила супругу в грудь. Он отделался легкими травмами.

Ревнивице грозит год исправительных работ.