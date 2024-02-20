Житель Мосальска пытался изнасиловать женщину и угрожал убить ее брата

Все произошло в прошлом августе, а сейчас завершилось расследование уголовного дела, сообщили во вторник, 20 февраля, в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 31-летний мужчина пришел домой к знакомому и его сестре. Гость попытался изнасиловать женщину, но та сопротивлялась, а потом ей пришел на помощь брат.

Насильник забрал телефон женщины и разбил его о пол.

На следующий день он встретился с братом женщины, угрожал его убить, ударил кулаком по лицу и камнем по голове. Пострадавший упал на землю, а виновник скрылся.

Теперь ему грозит до 10 лет колонии.