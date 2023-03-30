Возобновились автобусные рейсы между Калугой и Кременками

В четверг, 30 марта, возобновилось автобусное движение между Калугой и городом Кременки Жуковского района. Об этом сообщил министр транспорта Калужской области Владимир Волочай.

Автобусы будут ходить под номером № 522-КО дважды в день. Отправление из Кременок – в 6:35 и 13:45, из Калуги – в 11:10 и 17:00.

- В августе прошлого года этот рейс был отменен в связи с низким пассажиропотоком, - прокомментировал Волочай. - Однако, по результатам многочисленных обращений граждан, связанных с возобновлением этого маршрута, мы провели конкурс на определение нового подрядчика и уже сегодня жители Кременок могут напрямую добраться до областного центра.

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