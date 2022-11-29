В Калуге подземный переход на улице Гагарина закрыли на пять дней
Во вторник, 29 ноября, в Калуге полностью перекрыли подземный пешеходный переход на улице Гагарина.
В объявлении на стене указано, что пройти там нельзя будет до 3 декабря по техническим причинам.
В городской управе нам рассказали, что ведутся работы на подземных коммуникациях.
Пешеходам рекомендуют использовать регулируемые переходы на перекрестке с улицей Королева.
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