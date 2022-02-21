В Калуге движение на Синих мостах затруднено из-за ДТП
Утром в понедельник, 21 февраля, в Калуге затруднено движение в районе путепровода Синие мосты.
Как сообщают очевидцы, там произошло ДТП, из-за которого не могут проехать троллейбусы.
Пробки образовались на улицах Тарутинской, Глаголева и Зерновой.
В понедельник возобновились занятия во всех школах Калужской области, на дорогах сразу стало гораздо больше машин.
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