В Калуге движение на Синих мостах затруднено из-за ДТП

Утром в понедельник, 21 февраля, в Калуге затруднено движение в районе путепровода Синие мосты.

Как сообщают очевидцы, там произошло ДТП, из-за которого не могут проехать троллейбусы.

Пробки образовались на улицах Тарутинской, Глаголева и Зерновой.

В понедельник возобновились занятия во всех школах Калужской области, на дорогах сразу стало гораздо больше машин.

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