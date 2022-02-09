Шапша заявил о планах по развитию троллейбусной сети в Калуге

В Калуге планируется развивать троллейбусную сеть и закупать для этого новый гибридный транспорт. Об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША в интервью агентству «РИА Новости», опубликованном в среду, 9 февраля.

– Калуга – исторически город троллейбусов, - подчеркнул он. - И мы считаем правильным развивать именно это направление общественного транспорта. Тем более, сейчас появились новые виды троллейбусов – с автономным ходом, которые могут работать независимо от контактной сети.

Губернатор пояснил, что электробусы в полтора раза дороже, чем троллейбусы. К тому же, они требуют частой замены батарей, а их стоимость весьма высока.

Развивать транспорт в Калуге хотят за федеральные средства. По словам Шапши, наш регион рассчитывает войти в Единую программу развития общественного транспорта, которую должны утвердить на уровне правительства России до начала марта.

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