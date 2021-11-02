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Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 2 ноября

Ирина Будникова
Опубликовано: 02.11.2021 07:00 0 303
Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 2 ноября

Во вторник, 2 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина, Кирова, Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Обнинске на улицах Победы, Мира, Гагарина, Энгельса, Королева, Цветкова, Пирогова, Пяткинском проезде, проспектах Ленина и Маркса.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, в Ферзиковском, Перемышльском, Мещовском, Жуковском, Бабынинском и Дзержинском районах.

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Ирина Будникова
Опубликовано: 02.11.2021 07:00 0 303
Тэги: авто камеры
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