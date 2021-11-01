Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 1 ноября

В понедельник, 1 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в районе площади Московской, на Грабцевском шоссе, улицах Заводская, Тульская, Хрустальная, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Степана Разина, Вишневского и Святослава Фёдорова, площади Победы.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Голодское-Суворов-Одоев, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью в Малоярославецком, Перемышльском, Боровском, Бабынинском и Дзержинском районах.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!