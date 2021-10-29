Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 29 октября

В пятницу, 29 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит в посёлке Воротынск Бабынинского района на улицах 50 лет Победы, Сереневый бульвар и Школьная, в посёлке Бабынино Бабынинского района на улицах Ленина и Молодёжная, в городе Мещовск на улице Освободителей, в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл-Козельск, Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Белоусово-Выскиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью в Жуковском, Тарусском, Ферзиковском, Перемышльском, Мещовском, Бабынинском и Дзержинском районах.

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