В Калуге движение на улице Московской заблокировано из-за ДТП

Около 11:20 в среду, 27 октября, на улице Московской в Калуге произошло ДТП в районе перекрестка с улицей Азаровской. Из-за этого движение со стороны центра города оказалось заблокированным.

Пробка на путепроводе растянулась на километр, сообщают очевидцы.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дорожная обстановка на 11:40.

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