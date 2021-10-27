В Калуге движение на улице Московской заблокировано из-за ДТП
Около 11:20 в среду, 27 октября, на улице Московской в Калуге произошло ДТП в районе перекрестка с улицей Азаровской. Из-за этого движение со стороны центра города оказалось заблокированным.
Пробка на путепроводе растянулась на километр, сообщают очевидцы.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Дорожная обстановка на 11:40.
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