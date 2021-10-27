Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 27 октября

В среду, 27 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в районе площади Московской на Грабцевском шоссе, улицах Заводской, Тульской, Хрустальной, Автомобильной, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Степана Разина, Вишневского, Святослава Федорова, а также на площади Победы.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Кондрово на улице Кооперативной, в селе Льва Толстого на улице Пушкина, в городе Медынь на проспекте Ленина, улицах Кирова и Луначарского.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Белоусово-Выскиничи-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью в Жуковском, Перемышльском, Ферзиковском, Мещовском, Бабынинском и Дзержинском районах.

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