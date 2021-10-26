Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 26 октября

Во вторник, 26 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина и Кирова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Обнинск на улицах Победы, Мира, проспекте Ленина, Гагарина, Энгельса, проспекте Маркса, Королева, Пяткинском проезде, Кутузова, Цветкова и Пирогова, в городе Балабаново Боровского района на улицах 1 мая, Лесной, Энергетиков и Московской.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Выскиничи-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью в Малоярославецком, Жуковском, Перемышльского, Мещовском, Бабынинском и Дзержинском районах.

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